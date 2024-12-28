Hatay'da Ev Yangını: Dumandan Etkilenen 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da Ev Yangını: Dumandan Etkilenen 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde 6 katlı binanın 3. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulanan 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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