Acun Ilıcalı TV8'deki O Programın Fişini Çekti: Apar Topar Yayından Kaldırılıyor
Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'a rakip olarak çıkan "İlkay Buharalı'yla Gerçekler" programı reyting kurbanı oldu. Sadece 1 ay dayanabilen program yarından itibaren apar topar yayından kaldırılıyor.
Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz gibi isimlerin gündüz kuşağında yayınlanan programlarına rakip olarak bir benzerini hazırlayan ve kısa süre önce Tv8 ekranlarının yeni gündüz kuşağı programı olarak yayın hayatına başlayan "İlkay Buharalı'yla Gerçekler" programı reyting kurbanı oldu.
SADECE 1 AY DAYANABİLDİ
Hafta içi her gün saat 12.45’te ekranlarda olan reality programı sadece 1 ay dayanabildi. Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'a rakip olarak çıkan program Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı. Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, sunuculuğunu İlkay Buharalı'nın yaptığı program yarından itibaren apar topar yayından kaldırılıyor.
İLKAY BUHARALI KİMDİR?
İlkay Buharalı, 1981 yılında Bursa’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra İstanbul’a taşınmış ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine haber muhabirliğiyle başlayan Buharalı, gazetecilikteki deneyimlerini giderek artırarak Türkiye’de önemli olayları ekranlara taşıyan bir gazeteci olarak tanınmıştır. Gazetecilik kariyerinde birçok ödül alan Buharalı, medya sektöründe çeşitli projelerde yer almış ve toplumun gündemindeki konuları inceleyen programlarıyla bilinmiştir.