Acun Ilıcalı TV8'deki O Programın Fişini Çekti: Apar Topar Yayından Kaldırılıyor

Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz gibi isimlerin gündüz kuşağında yayınlanan programlarına rakip olarak bir benzerini hazırlayan ve kısa süre önce Tv8 ekranlarının yeni gündüz kuşağı programı olarak yayın hayatına başlayan "İlkay Buharalı'yla Gerçekler" programı reyting kurbanı oldu.