ATV Canlı Yayınında Ortalık Karıştı: Esra Erol'da Müge Anlı Krizi Patladı: Programda Apar Topar Sesi Kesildi

ESRA EROL ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Erol, "Esra Erol Mahmut'a "Emniyet ve savcılık bulamıyorsa bütün programlar birleşsek Fatih'i bulamayız. Bana her şeyi söylersiniz ama söylediğiniz şeylerin cevaplarına da hazır olun! Yok öyle bende sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek" diyerek ateş püskürdü.