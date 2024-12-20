ATV Canlı Yayınında Ortalık Karıştı: Esra Erol'da Müge Anlı Krizi Patladı: Programda Apar Topar Sesi Kesildi
ATV canlı yayınında ortalık fena karıştı. Esra Erol'da 150 gündür kayıp olan oğlu Fatih'i bulmak için çabalayan baba Mahmut Aydın, "Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" diyerek tepki gösterince stüdyo bir anda buz kesti. Apar topar sesi yayından alınan babaya, Esra Erol ateş püskürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
ATV ekranlarında yayınlana Esra Erol'da programının son bölümünde yaşananlar sosyal medyayı salladı. 150 gündür kayıp olan oğlu Fatih'i bulmak için çabalayan baba Mahmut Aydın, canlı yayında beklenmedik bir çıkış yaptı. Acılı baba, Esra Erol'a "Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" diyerek tepki gösterdi.
Esra Erol'un "Seni biraz kızdıracağım" sözleriyle başlayan diyalog, kısa sürede gergin bir hal aldı. Mahmut Aydın, aylardır oğlunu bulamadığı için büyük bir üzüntü ve çaresizlik yaşıyordu. Esra Erol babayı zorlayınca hiç beklemediği bir yanıt aldı.
"BULAMIYORSAN MÜGE ANLI'YA GİDELİM"
Mahmut Aydın "Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım. Başka programlara gidelim" deyince ortalık karıştı. Bu sözler üzerine stüdyo bir anda buz kesti. Babanın sesi yayında apar topar kesildi. Ardından baba Mahmut'un bu çıkışına Esra Erol'dan tepki gecikmedi.
ESRA EROL ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Erol, "Esra Erol Mahmut'a "Emniyet ve savcılık bulamıyorsa bütün programlar birleşsek Fatih'i bulamayız. Bana her şeyi söylersiniz ama söylediğiniz şeylerin cevaplarına da hazır olun! Yok öyle bende sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek" diyerek ateş püskürdü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, hem baba Mahmut'un çaresizliğini hem de Esra Erol'un sert tepkisini farklı şekillerde yorumladı. Kimileri babanın tepkisini haklı bulurken, kimileri de Esra Erol'un tepkisine hak verdi.