Canlı yayında işkenceyi savunmuştu: Eski MİT'çi Eymür hayatını kaybetti

MİT eski mensubu Mehmet Eymür, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

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Canlı yayında işkenceyi savunmuştu: Eski MİT'çi Eymür hayatını kaybetti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski mensubu Mehmet Eymür, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Eymür, KOAH tedavisi gördüğü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde geçen hafta yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.

İŞKENCEYİ SAVUNMUŞTU

Eymür, Kasım 2021’de Halk TV yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken işkence uyguladığını kabul etti.

Devletin metotlarının “meşru” olduğunu savunan Eymür, “İşkence bütün dünya tarihinde var açın bakın, işkenceden işkenceye fark var” demişti.

Elektrikli işkence uygulayıp uygulamadığı sorusuna ise “Samimi söyleyeyim mi, yaptım mı yapmadım mı onu bilmiyorum. Gençken ataktım, zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim. Hiçbir zaman elektrik kullanmadım. Klasik falaka” yanıtını verdi.

MEHMET EYMÜR KİMDİR

MİT'in öncül kurumu Milli Güvenlik Teşkilatı’nın kritik isimlerinden biri olan Mazhar Eymür'ün oğludur. 1943 İstanbul doğumlu olan Mehmet Eymür 9 Mart 1971 darbe teşebbüsünden sonra MİT’te Hiram Abas’la birlikte Ziverbey’de 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün’ün emrinde çalıştı.

30 Mart 1972’de Kızıldere’de Mahir Çayan ve dokuz arkadaşının, 19 Şubat 1972’de ise İstanbul’da Ulaş Bardakçı’nın katledildiği operasyonlara katıldı.

Darbeci general Kenan Evren’in talimatıyla bir dönem ASALA’ya karşı görevlendirildi. Türkiye’ye döndükten sonra Mardin MİT Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptı.

31 Ocak 1995’te yeni kurulan Terörle Mücadele Şubesi’ne geçti. Tansu Çiller tarafından kurulan bu birim, zamanla tartışmaların odağı haline geldi.

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