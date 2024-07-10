Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti

TV100'de "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan Buket Aydın ile Şaban Sevinç arasında ipler gerildi. Sevinç'e sinirlenen Aydın, stüdyoyu terk etti.

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Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti

TV100'de "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın ile Bizim TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç arasında sert bir tartışma yaşandı.

'KREDİ KARTIYLA SAAT ALMAYA BENZEMEZ'

Şaban Sevinç'in "Parayla pek çok şeyi satın alabilirsin, pahalı saat alabilirsin ama CHP delegesi satın alamazsın, kredi kartıyla saat almaya benzemiyor bu" sözlerine Buket Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım" yanıtını verdi.

'ŞOV YAPMA'

Sevinç'in "Sana demiyorum" demesi üzerine Aydın sinirlendi.

Aydın "Kime diyorsun? Seni kim böyle yönlendiriyor, şov yapma, haddini bil. Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan, ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem" diyerek, yayını terk etti.

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