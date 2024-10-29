Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar.... Cumhuriyet'i Anlatırken Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Neşe Doster: Atatürk Olmasaydı Kars'ın Karlı Dağlarından Çıkamazdım

Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmesiyle Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük inkılabı olan Cumhuriyet, bundan 101 yıl önce ilan edildiği dönemde coşkuyla karşılandı. Cumhuriyet’in ilan edilmesi şerefine, Cumhuriyet Bayramı her yıl tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerimizde yapılan çeşitli etkinliklerle de büyük bir coşku ile kutlanıyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gerçek Gündem yazarı Neşe Doster, tv100'de Cansu Canan Özgen'in konuğu oldu. Doster Cumhuriyet'in önemini ve kendi hayatındaki anlamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. O duygu dolu anlarda Neşe Doster ile birlikte Cansu Canan Özgen'in de gözlerinin dolduğu görüldü.

Neşe Doster sesi titreyerek, "Atatürk olmasaydı Kars'ın karlı dağlarından çıkıp bir baltaya sap olamazdım. O nedenle bize Atatürk gibi bir lider gönderdiği için öncelikle hayata teşekkür ediyorum" dedi.

Doster şöyle konuştu:

"Adına kader mi denir, yazgı mı denir? Kendi yaşam tarihimde ilginç bir döngü var. Adı ‘Gazi’ olan ilkokulu bitirmişim. Adı ‘Mustafa Kemal’ olan ortaokulu bitirmişim. Adı ‘Cumhuriyet’ olan liseyi bitirmişim. Adı ‘Atatürk’ olan Üniversiteyi bitirmişim. Bu ilginç bir kader. Ama bu bana aynı zamanda sorumluluk, yükümlülük, ömür boyu onurla, gururla taşıyacağım bir vazife aşkı verdi."

'KADIN ERKEK EL ELE KAZANILAN BİR ZAFER'

Cumhuriyet'in ilanında kadınların yerinden de bahseden Doster, "Cumhuriyet kadın erkek el ele tutuşarak kazanılan bir zaferdir. Arkasındaki kadınları yok sayamayız. Atatürk’e inanan bir ulus çoluk çocuk, yaşlı, hasta demeden hepsi koşmuştur" ifadelerini kullandı.