Çankırı’da Ot Yangını Korkuttu

Çankırı’da çıkan ot yangını, vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede söndürüldü. MKE Silah Fabrikası yakınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çankırı’da Ot Yangını Korkuttu
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Çankırı’nın Merkez ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. MKE Silah Fabrikası mevkisinde arazideki otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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