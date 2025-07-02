Amasya’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, dördü yaralandı. Kaza, Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolu Sarıköy mevkisinde gerçekleşti. İsa Karakoç yönetimindeki 34 HAG 455 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Kizir’in kullandığı 05 ABE 980 plakalı arpa yüklü traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, devrilen hafif ticari araçta bulunan Gülhayat Aydın (52) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Birsen Karakoç (52), Ö.K. (6) ve Uğurcan Elemen (25), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA