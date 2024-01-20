Çankırı’da 100 milyon TL’lik ‘ponzi’ vurgunu

Çankırı’da ‘ponzi’ yöntemini kullanarak 8 kişiyi yüksek kar vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL dolandıran 5 kişi, yakalandı. Gözaltına alınanların 100 milyon TL’lik vurgun yaptığı değerlendiriliyor.

Çankırı’da 100 milyon TL’lik ‘ponzi’ vurgunu

Çankırı’da yaklaşık 1 buçuk yıllık süre zarfında vatandaşları yüksek kar vaadi ile dolandırmaya yönelik saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan E.T.Ç., N.Ö. .YÇ., Y.Ç. ve S.A. isimli şahıslar, çok sayıda vatandaşı ağına düşürdü. Seçil Erzan davasında gündeme gelen ‘ponzi’ yöntemini kullanan şahıslar, birlikte hareket ederek sisteme üye girişi yaptı. 100 milyon TL civarında vatandaşları maddi kayba uğrattıkları değerlendirilen şahısların Çankırı’da 8 kişiyi yaklaşık 5 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sisteme dahil olan ve kar vaadiyle yatırdıkları paraları alamayan vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde vatandaşları sisteme dahil ederek dolandıran şahısların E.T.Ç., N.Ö., Y.Ç., Y.Ç. ve S.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yapının Çankırı’daki organizatörlüğünü E.T.Ç., Y.Ç. ve N.Ö. isimli şahısların yaptığı belirlendi.

SAHTE KRİPTO PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise suç unsuru olabilecek doküman ve dijital materyallere dekontlar, sahte madeni kripto para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çankırı Adliyesine sevk edildi. Y.Ç., E.T.Ç. ve Y.Ç. yurt dışı yasağı ve imza şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.A. ve N.Ö. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, yapıya çok sayıda vatandaşın dahil olarak mağdur oldukları ve sayılarında artış yaşanacağının değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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