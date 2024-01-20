Mazhar ve Fuat sahnelere 'Özkan'sız dönüyor

Duayen sanatçı Özkan Uğur’un hayatını kaybetmesinin ardından konserlere ara veren Mazhar Alanson ve Fuat Güner tekrardan sahnelere döneceklerini açıkladı.

MFÖ grubunun üyelerinden şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz'da lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş ve dostları Alanson ve Güner sahnelere ara vermişti.

Mahzar Alanson, 16 Mart Cumartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak olan konseyin afişi paylaşarak, sahnelere döneceklerini duyurdu.

'KADERDE BU VARMIŞ'

Alanson paylaşımında "Kaderde bu varmış, en başa dönmek… İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

Konserin afişini kendi sosyal medya hesabından paylaşan Fuat Güner ise, "Kaderde bu varmış, en başa dönmek. İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Mazhar ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!” dedi.