Sivas depremi sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: Er ya da geç!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 5,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"ER YA DA GEÇ DEPREM OLACAK"

Sivas'ta meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu ülke boyutunda yaygın getilmeyi Adıyaman M4,0, Bitlis-Zağros bindirmesi ile Sivas-Gürün'de M4,5, KAK üzerinde, sürdürüyor. Gerginliğin yer direncini yendiği konumda er ya da geç deprem olacak."

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan depremin ardından Sivas Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "An itibarıyla bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem