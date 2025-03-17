Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü'nde Görev Devri

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü görevinden ayrılan Dr. Hüseyin Sarıkaya, düzenlenen törenle görevini Yunus Emre Bulut’a devretti.

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü'nde Görev Devri

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'nın görevden ayrılmasının ardından Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü makamına Uzm. Dr. Yunus Emre Bulut getirildi. Düzenlenen törenle Dr. Hüseyin Sarıkaya görevi İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut'a devretti.

İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, görevi süresince ile vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Dr. Hüseyin Sarıkaya'ya teşekkürlerini ileterek çiçek takdiminde bulundu. Dr. Hüseyin Sarıkaya ise İl Sağlık Müdürü Bulut'a yeni görevinde başarılı olmasına dair temennilerini iletti.

Kaynak: İHA

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