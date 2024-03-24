Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
25 Mart Pazartesi günü Ege Denizi’nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale’de bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Ege Denizi’nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale’de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada’dan Geyikli’ye 07.00 ve 18.00’de, Geyikli’den ise Bozcaada’ya 08.00 ve 19.00’da yapılacak seferlerin planlanan şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.