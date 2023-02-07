Çanakkale Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı

Çanakkale Valiliği kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Çanakkale Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı

Çanakkale’de dün gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında Çanakkale Valiliği buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelini etkileyen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin meydana getirdiği kar yağışı ve sonrasında beklenen düşük sıcaklıklar ile buzlanma ve don olayının beklendiği belirtildi.

Oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulunulan açıklamada, “Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle de vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacakların zincir, takoz, çekme halatı gibi malzemeleri araçlarında bulundurmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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