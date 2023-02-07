İstanbul Valisi'nden sürücülere uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Sürücüleri buzlanmaya karşı uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. Yerlikaya, “Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” dedi. Yerlikaya, motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtının sürdüğünü hatırlattı.
Yerlikaya’nın uyarıları şöyle:
“Kıymetli Hemşehrilerim, İstanbul’da olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları etkisini sürdürüyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtlaması devam ediyor.”
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