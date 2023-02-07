İstanbul Valisi'nden sürücülere uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

Sürücüleri buzlanmaya karşı uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” dedi.

Son Güncelleme:
İstanbul Valisi'nden sürücülere uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. Yerlikaya, “Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” dedi. Yerlikaya, motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtının sürdüğünü hatırlattı.

Yerlikaya’nın uyarıları şöyle:

“Kıymetli Hemşehrilerim, İstanbul’da olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları etkisini sürdürüyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtlaması devam ediyor.”

Son Güncelleme:
DSÖ’den korkutan Türkiye açıklaması: Ölü sayısı 8 kat artabilir DSÖ’den korkutan Türkiye açıklaması: Ölü sayısı 8 kat artabilir
Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı
Japonya'dan Türkiye'ye taziye mesajı Japonya'dan Türkiye'ye taziye mesajı
1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm 1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
AKP'li Mehmet Metiner'den 'çaresiziz' diyen depremzede vatandaşa tepki çeken yanıt: Adıyaman'ımızı yeniden onaracak reisimiz var AKP'li Mehmet Metiner'den 'çaresiziz' diyen depremzede vatandaşa tepki çeken yanıt
Açılışını AKP'li belediye başkanının yaptığı site depremde yerle bir oldu Antakya'daki site depremde yerle bir oldu