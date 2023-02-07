DSÖ’den korkutan Türkiye açıklaması: Ölü sayısı 8 kat artabilir

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 2 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 14 binden fazla vatandaşımız ise yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü, meydana gelen depremler nedeniyle ölü sayısının 8 kat artabileceği konusunda uyardı.

DSÖ’den korkutan Türkiye açıklaması: Ölü sayısı 8 kat artabilir

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde şu ana kadar 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

DSÖ: ÖLÜ SAYISI 8 KAT ARTABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü, enkazlarda daha fazla ölü sayısı olabileceğini belirterek, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin 8 kat artabileceği uyarısında bulundu.

CNN’de yer alan habere göre, depreme ilişkin açıklama yapan DSÖ’nün Avrupa’dan sorumlu üst düzey yetkilisi Catherine Smallwood, “Maalesef depremlerde hep aynı şeyi görüyoruz. Ölen ya da yaralanan sayısı önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde artabilir” dedi.

Smallwood, kötü hava koşullarının bölgede tehlikeleri artıracağını da sözlerine ekledi.

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