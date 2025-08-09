Çanakkale Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, son yıllarda büyük orman yangınlarıyla mücadele etmeye çalışırken, bu yaz da yine birçok ilde yangınlar yeşil alanları yok etti. Son olarak Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü kırsalında dün meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Dün ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köylerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine neden oldu. Sarıcaeli köyündeki bir özel yaşlı bakım merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi kısmen tahliye edildi. Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği de tek yönlü olarak askıya alındı. ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü tedbir amaçlı boşaltıldı, havalimanı kapatıldı.

Yangınlarla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, alevlerin kontrol altına alınması için 2. günde de havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ekiplerin karadan dünden bu yana yoğun mücadele verdiği çalışmalar gece de tüm hızıyla devam ederken, günün ağarmasıyla beraber sabah saatlerinden itibaren alevlere müdahaleye uçak ve helikopterler de destek veriyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Uzun zamandır orman yangınlarına müdahale konusunda gecikmekle eleştirilen ve çalışmaları yetersiz bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı mevcut durumla alakalı yaptığı açıklamada, "Bakan Yumaklı: Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA