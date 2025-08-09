Çanakkale Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altında

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün çıkan yangının kontrol altına alınması için 2. günde müdahaleye devam ediliyor. Bakan Yumaklı, yangının ilerlemesinin durdurulduğunu, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Son Güncelleme:
Çanakkale Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, son yıllarda büyük orman yangınlarıyla mücadele etmeye çalışırken, bu yaz da yine birçok ilde yangınlar yeşil alanları yok etti. Son olarak Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü kırsalında dün meydana gelen orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Çanakkale Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altında - Resim : 1

Dün ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köylerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine neden oldu. Sarıcaeli köyündeki bir özel yaşlı bakım merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi kısmen tahliye edildi. Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği de tek yönlü olarak askıya alındı. ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü tedbir amaçlı boşaltıldı, havalimanı kapatıldı.

Çanakkale Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altında - Resim : 2

Yangınlarla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, alevlerin kontrol altına alınması için 2. günde de havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ekiplerin karadan dünden bu yana yoğun mücadele verdiği çalışmalar gece de tüm hızıyla devam ederken, günün ağarmasıyla beraber sabah saatlerinden itibaren alevlere müdahaleye uçak ve helikopterler de destek veriyor.

Çanakkale Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altında - Resim : 3

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Uzun zamandır orman yangınlarına müdahale konusunda gecikmekle eleştirilen ve çalışmaları yetersiz bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı mevcut durumla alakalı yaptığı açıklamada, "Bakan Yumaklı: Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Arazide Başladı, Ormana Sıçradı! Çanakkale Yine YanıyorArazide Başladı, Ormana Sıçradı! Çanakkale Yine YanıyorGüncel
Karabük İki Gündür Yanıyor: Yemyeşil Ormanlar Küle DöndüKarabük İki Gündür Yanıyor: Yemyeşil Ormanlar Küle DöndüGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Çanakkale Yangın Orman yangınları
Son Güncelleme:
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler... Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!
Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü Akaryakıta İndirim Gözüktü
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!
Bakan Tunç'tan 'Güçlü Yargı' Çıkışı: 87 Yeni Mahkeme Kuruldu 87 Yeni Mahkeme Kuruldu
Fenerbahçe'den Hakem Tepkisi: 'Aynı Senaryo Yeniden Devreye Sokuldu' Fenerbahçe'den Hakem Tepkisi
Galatasaray Yeni Sezona Galibiyetle Başladı! İlk Maçta 3 Gol, 2 Penaltı, 1 Kırmızı Kart... Galatasaray Yeni Sezona Galibiyetle Başladı