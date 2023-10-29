Can Atalay için oturma eylemi çağrısı
AYM'nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için oturma eylemi çağrısında bulunuldu.
Anayasa Mahkemesi, milletvekili seçilmesine rağmen serbest bırakılmayan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için 'hak ihlali' kararı vermiş ancak karara rağmen Atalay serbest bırakılmamıştı.
OTURMA EYLEMİ ÇAĞRISI
Arkadaşları ve meslektaşları, Atalay'ın serbest bırakılması için oturma eylemi çağrısında bulundu.
Eylem çağrısı şöyle:
"Oturma Eylemine Çağrı
AYM'nin hak ihlali ve tahliye kararının üzerinden 5 gün geçti; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hala bir ses soluk çıkmıyor.
Pazartesi günü 6. gün olacak
Bu hal bu durum normal değil
Ayak sürüyorlar, endişe etmemek şüphe duymamak mümkün değil
Buna karşı sessiz
kalamayız kalmamalıyız
Bu nedenle meslektaşlarımızı saat:11.00’de
Çağlayan Adliyesine davet ediyoruz
Sadece oturmayacak
Demokratik haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız
Haydi
CAN için
Demokrasi için
Özgürlük için
Hukuk ve Adalet için
El verin, güç verin bu adaletsizlik zincirini kıralım!
Canın Arkadaşları/Meslektaşları"