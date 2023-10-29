Can Atalay için oturma eylemi çağrısı

Anayasa Mahkemesi, milletvekili seçilmesine rağmen serbest bırakılmayan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için 'hak ihlali' kararı vermiş ancak karara rağmen Atalay serbest bırakılmamıştı.

OTURMA EYLEMİ ÇAĞRISI

Arkadaşları ve meslektaşları, Atalay'ın serbest bırakılması için oturma eylemi çağrısında bulundu.

Eylem çağrısı şöyle:

"Oturma Eylemine Çağrı

AYM'nin hak ihlali ve tahliye kararının üzerinden 5 gün geçti; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hala bir ses soluk çıkmıyor.

Pazartesi günü 6. gün olacak

Bu hal bu durum normal değil

Ayak sürüyorlar, endişe etmemek şüphe duymamak mümkün değil

Buna karşı sessiz

kalamayız kalmamalıyız

Bu nedenle meslektaşlarımızı saat:11.00’de

Çağlayan Adliyesine davet ediyoruz

Sadece oturmayacak

Demokratik haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız

Haydi

CAN için

Demokrasi için

Özgürlük için

Hukuk ve Adalet için

El verin, güç verin bu adaletsizlik zincirini kıralım!

Canın Arkadaşları/Meslektaşları"