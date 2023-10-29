İsrail'i protesto etmek için fast food restoranında çalışan kişiyi bıçakladı! "Yemeğinizde bebek kanı var”

Adana’da bir fast food restoranına giren şahıs, “Yemeğinizde bebek kanı var” diyerek bir kişiyi bıçakladı. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

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İsrail'i protesto etmek için fast food restoranında çalışan kişiyi bıçakladı! "Yemeğinizde bebek kanı var”

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan Amerika’nın ünlü fast food zinciri olan bir restoranda meydana geldi.

İddiaya göre, restorana giren H.G. (21), İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto ederek, "Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırdı.

Şahıs, daha sonra restoranda çalışan Egemen S.’yi karın bölgesinden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın şüphelisi kısa sürede yakaladı.

Kaynak: İHA

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İsrail Filistin
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