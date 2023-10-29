Cumhuriyet Bayramı Mudanya'da 100. yıllık coşku ve gururla kutlandı

Mudanya, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 100 yıl önce kuruluşunu ilan ettiği Cumhuriyet’in yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyor.

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Cumhuriyet Bayramı Mudanya'da 100. yıllık coşku ve gururla kutlandı

Mudanya, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 100 yıl önce kuruluşunu ilan ettiği Cumhuriyet’in yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyor.

Kaymakamlık binasında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, İlçe Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenlerle devam etti. Ardından Mudanya İlçe Kaymakamı Ayhan Terzi ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra Mudanya protokolü, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve Mudanyalılar Mudanya Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Bağımsızlığın, laik, demokratik, çağdaş Türkiye’nin temeli Cumhuriyetin 100. yaşında Mudanya’da coşku denize taştı. Kutlamalar kapsamında yelkenli tekneler unutulmaz bir gösteriye imza attı.

Kutlamalar kapsamında ülkenin sevilen gruplarından REDD, Mütareke Meydanı’nda sahne alarak gençlere bayram sevinci yaşattı. 100 yıllık Cumhuriyet’in nice yüz yıllara sığacak sevgi ve coşkusunun nesiller boyu yaşatılacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bayramımızı, bu yıl çok başka bir heyecan, gurur ve sevinç içerisinde kutluyoruz. Yolumuz, umudumuz, yüzümüz ‘İlelebet Cumhuriyet’ diyor, 100 yıllık Cumhuriyetimizi gururla, inançla sonsuza dek yaşatacağımızı haykırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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