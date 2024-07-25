Camiide Bıçakla Kendine Zarar Vermek İstedi: İmam Engel Oldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve arkadaşıyla küstüğü için cami içinde bıçakla kendine zarar vermeye çalışan O.K., cami imamı Muharrem Kiraz'ın müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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Camiide Bıçakla Kendine Zarar Vermek İstedi: İmam Engel Oldu

Olay, 22 Temmuz'da akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtköy Mahallesi Merkez Camii’nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen O.K., arkadaşıyla küstüğü için cami içinde, yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye başladı.

Camiide Bıçakla Kendine Zarar Vermek İstedi: İmam Engel Oldu - Resim : 1

Bunu gören cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek O.K.'yi yere yatırdı. Cemaatin yardımıyla O.K.'nin elindeki bıçak alınırken, imamın müdahalesi kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

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