Cami Önünde Büyük Panik! Gerçek Saatler Sonra Ortaya Çıktı

Kırklareli, cami bahçesinde şüpheli çanta büyük panik yarattı. Güvenlik önlemleri sonrasında fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

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Kırklareli'nde Kocahıdır Mahallesi'ndeki Beyazıt Camisi bahçesinde bulunan şüpheli çanta herkesi ayağa kaldırdı. İçinde bomba olduğu endişesi yaratan çanta için polis ekiplerine haber verildi.

Cami Önünde Büyük Panik! Gerçek Saatler Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 1

İÇİNDEN KIYAFET ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Caminin çevresinde güvenlik önlemi alınırken, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde fünye ile patlatılan çantadan kıyafetler çıktı.

Kaynak: İHA

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Kırıkkale
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