Gaziantep’te Yürek Yakan Tören! Acılı Baba Eşine ve Evlatlarına Sedye Üzerinde Veda Etti

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık çalışanı paramedik anne ve 2 çocuğu için Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tören düzenlendi.

ACILI BABA TÖRENE SEDYE İLE KATILDI

Törene Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, aile bireyleri, hastane çalışanları, çok sayıda vatandaş ve olayda yaralanan baba Ahmet Kestanlıoğlu da sedye üzerinde katıldı. Tören boyunca gözyaşları sel olup aktı, hayatını kaybedenler için dualar okundu. Sağlık çalışanları da yaşanan kayıptan duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEFNEDİLECEKLER

Törende konuşma yapan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akhan, hayatını kaybeden sağlık çalışanı ve çocuklarına Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Törenin ardından Gülseren Kestanlıoğlu ve çocuklarının cenazeleri, defnedilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş’a gönderildi.

NE OLMUŞTU?

1 Haziran gecesi, Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi üzerindeki Asri Mezarlık kavşağında iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 27 AYH 25 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ kontrolü kaybederek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Ahmet Kestanlıoğlu yönetimindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ ve yanındaki İsmail Volkan Deler ile hafif ticari araçtaki Gülseren Kestanlıoğlu ve çocukları Eylül ile Atlas Mete olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA