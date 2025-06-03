İstanbul Havalimanı’nda Bulunan 10 Bin Dolar Sahibine Teslim Edildi

Havaist çalışanı, İstanbul Havalimanı yolcu indirme katında bulduğu 10 bin dolarlık çantayı sahibine ulaştırdı. Dürüst davranışıyla takdir toplayan personele teşekkür belgesi verildi.

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İstanbul Havalimanı’nda Bulunan 10 Bin Dolar Sahibine Teslim Edildi

İstanbul Havalimanı’nda şehir içi ulaşım hizmeti sunan Havaist firmasının bir çalışanı, yolcu indirme katında sahipsiz bir çanta buldu. Çantayı fark eden personel, durumu hemen yetkililere bildirdi. Çantanın sahibini bulmak için havalimanı ekipleri tarafından titiz bir çalışma başlatıldı.

Yapılan kimlik kontrolü sonrası çantanın sahibi tespit edildi. İçerisinde 10 bin dolar bulunan çanta, eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi. Dürüst davranışıyla örnek olan Havaist personeline, havalimanı yönetimi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’nin En Değerli Markaları Arasındaİstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’nin En Değerli Markaları ArasındaGüncel

Kaynak: İHA

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