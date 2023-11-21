Cam balkon üretimi yapılan iş yerinde patlama: 1 yaralı

Olay, Bayburt merkez Gençosman Mahallesi Eski Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinde görevli Paşa B’nin çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Yaralanan Paşa B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Patlamanın iş yerinde bulunan poliüretan köpüğünden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA