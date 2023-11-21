Erdoğan imzaladı: 10 bin yeni kadro kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne binlerce personel alınacak.

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Erdoğan imzaladı: 10 bin yeni kadro kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro oluşturuldu.

Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.

Erdoğan imzaladı: 10 bin yeni kadro kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! - Resim : 1

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