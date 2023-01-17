Çakıcı'nın azlettiği avukat: Bana gelecek bir kurşun yaşadıklarım içinde en hafifi olacak

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, 11 Ocak’ta vekalet verdiği avukatı Can Sevinç’i azletti.

Alaattin Çakıcı'nın kararının ardından avukat Can Sevinç'ten açıklama geldi. Çakıcı'nın avukatlığından kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Sevinç, 'Çakıcı'nın açıklamasının kendisine yönelik bir saldırı yapılabileceğinin işareti' olduğunu öne sürdü.

Alaattin Çakıcı'nın "basın danışmanı" Ferhat Aydoğan aracılığıyla yapılan bu açıklama için "Şafak Mahmutyazıcığlu, Sinan Ateş ve diğer rahmetli insanların başına gelen gibi bir sonun hazırlayıcısıdır, altyapısıdır" iddiasında bulunan Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Alaattin Çakıcı beni azlettiğini açıklamıştır fakat bu benim kendi isteğimle ayrılığımdan sonra olmuştur. Basın danışmanı adı altında yapılan açıklamalar özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşanın yanında Şafak Mahmutyazıcığlu, Sinan Ateş ve diğer rahmetli insanların başına gelen gibi bir sonun hazırlayıcısıdır, altyapısıdır. Hayranıyım, seveniyim ve yanlış yaptığı için bu eylemi gerçekleştirdim ifadeleri hazır olun mesajıdır. Benim kullandığım hesaplar annemin üzerinedir ve hepsini ben kullanmaktayım. Fakat bu veya bunun gibi bilgiler özel bilgilerdir. Benim bugüne kadar yaşadıklarımı Alaattin Çakıcı’nın tüm çevresi bilmektedir. Bana gelecek bir kurşun yaşadıklarım içinde en hafifi olacaktır. Son olarak da CHP üyeliğimi silmediğim için yaşadıklarım ve maruz kaldığım tüm davranışlar hoş gelmiş sefa gitmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Alaattin Çakıcı, kendisinin "basın danışmanı" olarak bilinen Ferhat Aydoğan aracılığıyla yaptığı açıklamada, avukat Can Sevinç'in kendisine söz vermesine rağmen kumar oynamaya devam edip iş insanlarından para istediğini ve dolandırıcılık yaptığını öğrendiğini öne sürmüş ve "Türkiye genelinde sosyal medyada benden dolayı tanıyan herkese söylüyorum bu saatten sonra benimle hiçbir alakası yoktur" demişti.

Çakıcı, organize suç örgütü hükümlüsüyken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aracı olmasıyla çıkarılan infaz düzenlemesiyle tahliye edilmişti.