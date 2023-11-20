Cadde ortasında silahlı İsrail eylemi: Kafasına tabancayı dayadı

Konak ilçesinde bir şahıs, aracını yol ortasına bırakıp kaldırım kenarına geçti.

Şahıs, cebinden silahını çıkararak başına dayadı.

Ayağının altında İsrail bayrağı olan ve bir elinde de Türk bayrağı bulunan şahıs, çok sayıda polis ekibi tarafından vazgeçirilmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre ikna çabaları sürüyor.

Kaynak: İHA