Büyükçekmece’de tarihi ahşap bina alev alev yandı

Büyükçekmece’de metruk haldeki 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı.

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Büyükçekmece’de tarihi ahşap bina alev alev yandı

Büyükçekmece’de metruk haldeki 3 katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı. Alevler binayı sararken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet 2. Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki metruk haldeki 3 katlı tarihi ahşap bina içerisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binada çıkan yangın büyürken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken ahşap binada hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın alevli suretle yandığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

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