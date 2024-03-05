İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Aynı aileden 3 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'da bir evi vurduğu saldırıda anne, baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Aynı aileden 3 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın Lübnan resmi ajansı NNA'dan aktardığı habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları sınır bölgesinde yer alan Lübnan'ın Hula beldesindeki bir eve yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda aynı aileden baba, anne ve 25 yaşındaki oğullarının yıkılan evin enkazında kalarak hayatını kaybettikleri belirtildi.

Olay bölgesine giden sivil savunma ekiplerinin enkaz altında başka sivillerin olma ihtimaline karşı arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettikleri kaydedildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda öldürülen sivil sayısı 48'e yükseldi.

İsrail ordusu ile Hizbullah örgütü arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 48 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad üyesi ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

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