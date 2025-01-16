Müdür Yardımcısını Bıçaklamıştı: 16 Yaşındaki Öğrencinin Şoke Eden İfadesi... Akıllara 'Sur Katliamı' Geldi

Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir meslek lisesinde dün 10. sınıf öğrencisi B.Y.E., çantasında bıçak, bant ve çekiçle okula giderek okul müdürünün odasına girdi ve devamsızlıklarının silinmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine çantasındaki bıçağı çıkararak okul müdür yardımcısı Ş.Ç.’yi boğazından bıçaklayıp okuldan kaçtı.

ASIL 'HEDEFİ' BAŞKAYMIŞ!

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan B.Y.E.’nin hedefindeki kişinin müdür yardımcısı olmadığı; aynı okuldaki bir kız öğrenciyi hedef almak istediği ortaya çıktı. Şüpheli polise verdiği ifadesinde bir gün önce bahsi geçen kız öğrenciye Yarın gel elim boş dönmeyeyim. Beğeneceğin bir şey aldım. Biraz orta büyük arası, çantamın kitap kısmında saklayacağım. Bir yer var, başım ağrımasın diye seni oraya çağırıp vereceğim" diye mesaj atarak buluşmaya çağırdığını söyledi.

AKILLARA 'SUR KATLİAMI' GELDİ

Kız öğrencinin bu mesajı alınca okula gitmediği öğrenildi. B.Y.E. ise okula çantasında bıçak, çekiç ve bantla gitti. Hedefindeki kızı okulda bulamayan B.Y.E. bu sefer okul müdür yardımcısının odasına girip devamsızlıklarını konuşmak istedi. Ancak B.Y.E. sürekli çantasını da kontrol edince öğretmenin dikkatini çekti. Ş.Ç., öğrencisine ‘Çantanda bir şey mi var’ diye sorunca B.Y.E. çantasındaki bıçağı çıkarıp öğretmenin boğazına soktu. B.Y.E., polise olayları anlatırken, “O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım. Asıl amacım o kızdı" dediği öğrenildi.

B.Y.E.'nin "Önce çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım" ifadesi akıllara 4 Ekim 2024 tarihinde Semih Çelik adlı 19 yaşındaki erkeğin; Ayşenur Halil'i Fatih'teki surlarda parçalara ayırarak katletmesini getirdi.

Kaynak: DHA