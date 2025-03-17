Büyükçekmece'de Alt Geçit Çöktü

Büyükçekmece'de bir alt geçitin tavanından düşen levhalar araçlara zarar verdi. Sürücüler ve vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.

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Büyükçekmece'de alt geçitten geçen araçların sürücüleri adeta ölümden döndü.

Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki alt geçitten kopan parçalar araçların üzerine düştü. Bir minibüs ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Büyükçekmece'de Alt Geçit Çöktü - Resim : 1

Belediye ekipleri kopan parçaları temizledi ancak başka bir önlem alınmadı ve yol trafiğe yeniden açıldı.

Alt geçitin tavanından düşen parçalar paslı demirleri de ortaya çıktı. Alt geçit vatandaşlar ve araçlar için büyük tehlike arz etmeye devam ediyor.

Vatandaşlar belediyeye gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulundu.

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Kaynak: DHA

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