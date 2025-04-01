Büyük Vicdansızlık! İşçilerin Çöpte Fark Ettiği Kaplumbağalar Ölümden Döndü

Adana’nın Kozan ilçesinde, çöp konteynerine atılan 5 kaplumbağa, temizlik görevlilerinin dikkati sayesinde ölümden döndü.

İŞÇİLER FARK ETTİ

Kozan Belediyesi temizlik ekipleri, Çanaklı Mahallesi’nde çöp toplarken bir konteynerin içinde hareket eden kaplumbağaları fark etti. Önce hayvanları güvenli bir şekilde dışarı çıkaran görevliler, ardından çöpleri kamyona attı. Kaplumbağalar doğaya bırakılarak kurtarıldı.

"CANLILARI ÇÖP GİBİ ATMAK KABUL EDİLEMEZ"

Temizlik görevlisi Bayram Aktaş, olayın büyük bir vicdansızlık olduğunu belirterek, "Eğer fark etmeseydik pres makinesinde ezileceklerdi. Canlıları çöp gibi atmak kabul edilemez" dedi.

Bir diğer görevli Cebrail Akıllı ise, gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini ifade ederek, "İnsanların daha duyarlı olması gerekiyor. Lütfen hayvanlara karşı daha merhametli olalım" çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA