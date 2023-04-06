Büyük tepki çekti: Ev sahibi kiracıları evden çıkartmak için ev bastı

Kocaeli'nde evini daha yüksekten kiraya vermek isteyen ev sahibi, kadın kiracısının evini bastı.

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Kocaeli'nde evindeki kiracıları çıkarmak isteyen bir ev sahibi, evde oturan kiracıların evden çıkartmak için evde oturan çiftleri ziyaret etti.

KİRACILARA SALDIRI

Kiracıların, evden çıkmayacaklarını belirtmesi üzerine sinirlenen ev sahibi "Burada oturacağınızı mı zannediyorsun sen" diyerek buzdolabındaki cam kavanozları yerlere fırlatmaya başladı. 

Yaralanan kiracı, "Cengiz Bey, ne yaptınız? Her tarafım parçalandı. Cengiz Bey polis çağırıyorum" dedi. Ev sahibi sözlerini yineleyerek, "Burada oturacağınızı mı zannediyorsunuz, çağır polisi" dedi. Bu sırada da cam kavanozları yere atmaya ve evi dağıtmayı sürdüren ev sahibi, "Ev sahibiyim, polis geliyor" yanıtını verdi.

Yaralı olan kiracı, "Lütfen 112'yi arar mısınız. Saldırıya uğradık lütfen" diyerek komşulardan yardım istedi. Ev sahibi, kendisine cevap vermeyi sürdüren kadın kiracıya "Evini 2 erkeğe kiralayacağım, sen çıkma otur istediğin gibi" diye bağırdığı duyuldu

Kiracılar, ev sahibinden şikayetçi olurken çevredekiler polisi çağırdı.

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