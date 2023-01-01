Büyük ikramiye kazanan bileti satan esnaf: Bu üçüncü oldu

Giresun'daki Milli Piyango talihlisine bilet satan bayi Mustafa Ertürk, talihliden SMA hastası çocuklara yardım yapmasını istedi.

Büyük ikramiye kazanan bileti satan esnaf: Bu üçüncü oldu

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden 4 çeyrek biletten birini satan Giresunlu bayi Mustafa Ertürk, bileti sattığı kişiyi hatırlamadığını söyledi.

Ertürk, Giresun'daki talihliye bileti kendisinin sattığını belirtti.

Daha önce 2011 ve 2012 yıllarında çeşitli şans oyunlarında ikramiyeler kazandırdıklarını ifade eden Ertürk, "Bu üçüncü ikramiyemiz oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. Bizim açımızdan büfemizin reklamı oldu. Bize bunun getirisi sadece bu" dedi.

Ertürk, bileti sattığı kişiyi tanımadığını dile getirerek "Kişiyi hatırlamıyorum. Tahmini cuma günü bileti sattım. O gün çok yoğundu. Büyük ihtimalle cuma günü satış yaptık" diye konuştu.

Mustafa Ertürk, talihliden SMA hastası çocuklara yardım yapmasını istedi. 

Kaynak: AA

Leman'dan sahte kapak uyarısı Güncel 01 Ocak 2023 18:16
Yeniçağ yazarı: Sinan Ateş cinayeti siyasi, katilleri firarda Siyaset 01 Ocak 2023 17:31
MHP'de Sinan Ateş rahatsızlığı Siyaset 01 Ocak 2023 17:23
14 yaşındaki çocuğa istismar iddiasında şüphelinin serbest kalmasına tepki Güncel 01 Ocak 2023 16:18
ÇOK OKUNANLAR
3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı 3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı
2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar belli oldu 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar belli oldu
Bakan Varank motokurye oldu, sipariş 'getir'di: 'İnşallah iyi yıldız verirler, para da almadık' Bakan Varank motokurye oldu, sipariş götürdü
Nereden nereye: Siyasi partilerin oy oranları 7 yılda nasıl değişti? AKP'de kayıp büyük Nereden nereye: Siyasi partilerin oy oranları 7 yılda nasıl değişti?
Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki tavsiyesi tepki çekti Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki tavsiyesi tepki çekti