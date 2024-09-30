Bütün Köy Alevlere Teslim! Ahır Küle Döndü
Çankırı'da köyde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda 1 ahır kullanılamaz hale geldi.
Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Yukarıpelitözü köyünde bulunan bir ahırda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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