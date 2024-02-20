Bütçesiyle doymayan Diyanet, şimdi de İskandinav ülkelerine gezi düzenledi: 'Sosyal medyada paylaşmayın' uyarısı

Bütçesiyle sık sık gündeme gelen Diyanet, şimdi de İskandinav ülkelerine düzenlediği geziyle gündeme geldi.

Bütçesiyle doymayan Diyanet, şimdi de İskandinav ülkelerine gezi düzenledi: 'Sosyal medyada paylaşmayın' uyarısı

Birçok kurumu solda sıfır bırakan bütçesiyle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, yine tartışmalı bir uygulamaya imza attı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurt dışı gezileri vurgulu tasarruf tedbirlerine karşın kalabalık bir Diyanet heyetinin, İskandinav ülkelerini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Gezi İsveç, Norveç ve Danimarka ülkelerine yapılırken, gezinin amacı ise "Diyanet’e bağlı vakıfların genel kurullarına katılmak” olarak belirtildi.

HEYET ÇOK KALABALIK

İskandinav ülkelerini ziyaret eden Diyanet heyetinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra eşi Seher Erbaş ile Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcıları Kadir Dinç ve Selim Argun da yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Güçlü, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ve Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı’nın da heyette yar aldığı iddia edildi. Yurt dışı görevine öte yandan özel kalem, protokol, koruma ve basın ekibinin de götürüldüğü kaydedildi.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 8 Şubat’ta başlayan gezi 13 Şubat’ta tamamlandı. Heyette yer alan isimlere yedi günlük harcırah ödendi. Uçak paraları, otel paraları ve günlük harcamalar Diyanet bütçesinden karşılandı.

‘SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAYIN’ DENİLDİ

İddiaya göre geziye ilişkin, tepki çekeceği gerekçesiyle kamuoyuna açıklama yapılmadı. Heyette yer alan isimlere, “Sosyal medyada paylaşım yapmayın” denildiği de öne sürülürken Diyanet’in resmi yayın organlarından da ziyaret paylaşılmadı.

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