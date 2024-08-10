Bursa'daki Hırsız Önce Kameraya, Sonra Polise Yakalandı

Bursa'da zincire bağlı park edilmiş motosikleti çalan hırsız yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bursa'daki Hırsız Önce Kameraya, Sonra Polise Yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde kimliği belirsiz şüpheli bir şahıs gece saatlerinde zincire bağlı park halindeki motosikleti sürükleyerek çaldı. Daha sonra motosikleti çalıştıran şüpheli sırra kadem bastı. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını gören sahibi, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kısa sürede kimliğini tespit etti. 21 yaşındaki İ.G. motosikletle gezdiği sırada polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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