Aracı Olanlar Dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası Primi Belli Oldu

SEDDK, karayolları motorlu araçlar için zorunlu trafik sigortası primlerinin artış oranını açıkladı. Buna göre, zorunlu trafik sigortasında eylül ayında uygulanacak azami prim artışı yüzde 2 olarak belirlendi. Uygulama, 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

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Aracı Olanlar Dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası Primi Belli Oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında eylül ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 2 olarak belirledi.

SEDDK, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Genelgede "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı ağustos ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı eylül ayı için yüzde 2 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

Uygulama, 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

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