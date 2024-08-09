Denizli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir otomobil, ara yoldan gelen motosiklete çarpıp yoldan çıktı ve direğe vurdu. Olayda 4 kişi yaralandı.

Denizli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizli'nin Karahisar Mahallesi Tavas-Aydın kara yolunda meydana geldi. Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan İsmail Gönen'in (38) kullandığı plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde ara yoldan çıkan Halil Yağlıçoban (22) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yağlıçoban savruldu. Otomobil de yoldan çıkıp, elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan motosiklet sürücüsü Yağlıçoban ile otomobildeki sürücü İsmail Gönen ile Sümer Çömek (28) ve Sevcan Gönen'i (33), ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü İsmail Gönen'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, kazanın çevredeki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, motosikletlinin hatalı şekilde yolun karşısına geçerken, otomobilin çarpmasıyla savrulması ve kontrolden çıkan otomobilin de elektrik direğine çarpması yer alıyor. Çevredekilerin kazadan sonra yardım etmek için olay yerine koşturması da kayıtlarda görülüyor.

Kaynak: DHA

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