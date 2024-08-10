Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahmini Hesapları Altüst Etti! Memur Maaşında Sıfır Zam Tehlikesi

Merkez Bankası, yüzde 38 olan yılsonu enflasyon tahmini değiştirmedi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon açıklamaları sonrası milyonlar zam hesabı yapmaya başladı. SSK, Bağ-Kur emeklisi (4a-4b) ile memur ve memur emeklisi (4c) kapsamındaki milyonların Ocak 2025 zam senaryosu şimdiden ortaya çıktı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ

Merkez Bankası’nın yüzde 38’lik enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammının yüzde 10,64 olması bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde emekli kök aylıklara uygulanacak zammın ardından rakamlar şöyle olacak:

• Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL’den - 14.045 TL’ye

• Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL’den - 11.162 TL’ye

• SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL’den - 15.686 TL’ye

• SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL’den - 9.724 TL’ye yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

Son yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 50’ler seviyesinde zam yapılan memur aylıkları enflasyondaki düşüşle bu rakamları son kez görmüş oldu. Son olarak yüzde 19,31’lik artışın ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükselmişti. Ancak bankanın tahminine göre enflasyon yüzde 38 olursa enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 6,62 oranında zam yapılacak. Böylece tablo şöyle oluşacak.

• En düşük memur emekli maaşı – 17.587 TL’den - 18.751 TL’ye

• En düşük memur maaşı: 39.177 TL’den - 41.770 TL’ye yükselecek.

SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Ancak Merkez Bankası enflasyon tahminlerinde yüzde 38’lik oran orta nokta. Bu kapsamda enflasyonun yüzde 34 ile yüzde 42 aralığında gelmesi bekleniyor. Buradaki yüzde 34’lük tahmin ise işleri çok başka bir boyuta taşıyor. İkinci altı aylık enflasyon yüzde 10’u aşarsa, memura önce buradan doğan fark verilecek, üzerine de 2025 yılı için daha önce toplu sözleşme ile belirlenmiş olan yüzde oranındaki zam ilave edilecek. Ancak yıl sonu enflasyonunun yüzde 34 gelmesi halinde memura enflasyon farkı uygulanmayacak. Çünkü rakam yüzde 10’un altında kalacak.