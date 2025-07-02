Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Cezaevine Gönderildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa-İnegöl'de narkotik polislerinin düzenlediği operasyonla, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Murat Emul (45) evinde yakalandı ve tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sinanbey Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda tam 410 gram bonzai, 2 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve 7 adet mermi de bulundu.

Gözaltına alınan Murat Emul, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl polisi, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA