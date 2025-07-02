Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Cezaevine Gönderildi

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıs evinde kıskıvrak yakalandı. Adresinde tam 410 gram bonzai, 2 kök kenevir, 12 bin 400 TL nakit para ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs cezaevine gönderildi.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Cezaevine Gönderildi
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Bursa-İnegöl'de narkotik polislerinin düzenlediği operasyonla, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Murat Emul (45) evinde yakalandı ve tutuklandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Cezaevine Gönderildi - Resim : 1

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sinanbey Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda tam 410 gram bonzai, 2 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve 7 adet mermi de bulundu.

Gözaltına alınan Murat Emul, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl polisi, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: DHA

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