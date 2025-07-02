CHP’li Sarı’dan Bakan Yumaklı’ya ‘Orman Yangını’ Tepkisi! 'Son 10 Yılın Zirvesi'

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 25 aylık görev süresi boyunca yaşanan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında değerlendirmeler yapan Sarı, ““Bu süre içinde tam 7 bin 556 orman yangını çıkmış. Son 10 yılın zirvesi! Sayın Bakanı (!) tebrik ediyoruz: Türkiye tarihinin en başarısız orman yangını yönetimine imza attı. İbrahim Yumaklı’nın 25 aylık görev süresindeki ortalama aylık yangın sayısı 302” diyerek iktidarın orman yangınlarıyla mücadelede ciddi eksiklikler olduğunu vurguladı.

'YAKLAŞIM ÖNLEMEYE DEĞİL, SÖNDÜRMEYE YÖNELİK'

Son günlerde Türkiye’nin birçok bölgesinde artan orman yangınlarıyla mücadelede yaşanan sıkıntıları anlatan Serkan Sarı, AKP’nin yangın politikalarının “önleme değil, söndürme” üzerine kurulu olduğunu ifade etti. “Son 5 gündür Türkiye yanıyor. Yüreğimiz yanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar gözyaşı döküyor.” diyen Sarı, "Orman yangınları yine her zaman olduğu gibi alınmayan önlemler nedeniyle felakete dönüşmüş durumda. Haziran ayı boyunca 459 farklı noktada yangın çıkmış, bunlara müdahale edilmiş. İzmir’de, Hatay’da, Balıkesir’de ve daha birçok ilimizde yangınlarla mücadele ediliyor. Binlerce insan tahliye edilmiş, yerleşim yerleri boşaltılmış, canlar tehlike altına girmiş durumda. Ne yazık ki ormanlarımız küle dönüyor. Yıllardır değişmeyen bir gerçek var: AKP iktidarının orman yangınlarıyla mücadele politikası başarısızdır. Bu iktidar, yangınları önlemeyi değil, sadece söndürmeyi hedefleyen bir yaklaşım benimsemiştir" ifadelerini kullandı.

'BAKAN YUMAKLI REKOR KIRDI'

Bakan Yumaklı’nın yangın yönetimindeki performansını eleştiren Sarı, “Bakanlık, ‘tarihimizin en geniş filosuna sahibiz’ diyor. Peki bu kadar geniş filo neden yangınları önlemekte yetersiz kalıyor? Sayın Bakan, orman yangınlarının iklimden değil, insan faktöründen kaynaklandığını söylüyor. Bu gerçeği yıllardır tekrar ediyor, ancak hiçbir çözüm üretmiyor. Üstelik Dünya Bankası’ndan 400 milyon dolar kredi aldılar. Gerekçeleri mi? ‘İklime dirençli ormanlar oluşturmak.’ Fakat sonuç ortada: İklime dirençli ama insana karşı dayanıksız bir politika! Son 10 yıla baktığımızda: Yaklaşık 180 bin hektar orman alanı yandı, 11 binden fazla yangın çıktı. Bu rakamlar alınan önlemlerin yetersiz, planlamaların da yanlış olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İbrahim Yumaklı’nın 25 aylık görev süresindeki ortalama aylık yangın sayısı 302. Ondan önceki bakanlarda bu rakam: Bekir Pakdemirli: 200, Veysel Eroğlu: 180, Vahit Kirişçi: 144. Görüldüğü gibi Sayın Yumaklı, rekor kırmış durumda" şeklinde konuştu.

'BU BAŞARISIZLIĞIN SORUMLUSU BELLİDİR'

Başarısızlığın altında yatan nedenleri de sıralayan Sarı, şu ifadelere yer verdi: “Bu başarısızlığın sorumlusu bellidir: AKP’nin liyakatsiz yangın politikaları. Her yıl yaz geliyor, her yıl felaket kapımıza dayanıyor. Ama hazırlık yok. Planlama yok. Erken müdahale stratejileri eksik. Sormak istiyoruz: Orman yolları açıldı mı? Müdahale alanları hazırlandı mı? Yangına dirençli tampon bölgeler oluşturuldu mu? Yerleşim yerleriyle orman sınırları planlandı mı? Hasat dönemine özel denetimler yapıldı mı? Köylü, çiftçi, üretici zamanında uyarıldı mı? Cevap: Hayır. Çünkü bu iktidar yangını söndürmekle övünüyor, ama önlem almakla ilgilenmiyor.”