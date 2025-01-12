Bursa'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Araçta Sıkıştı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. . Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.

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Bursa'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: Yaralılar Araçta Sıkıştı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa’da Orhangazi-İznik karayolu Keramet Altı mevkiinde saat 20.00 sıralarında; İslam Karagöz (50) idaresindeki tır ile Süleyman Candar (55) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan tır, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra devrildi. Otomobil ise hurda yığınına döndü.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Süleyman Candar ile Önder Gündoğan (55) ve Doğan Yakıcı (43) ağır, tır sürücüsü İslam Karagöz ise hafif yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Süleyman Candar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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