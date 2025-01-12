Amatör Lig'de Olaylı Maç! Su Şişeleri Havada Uçuştu, Taraftar Tribünden Düştü

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Suni Çim Sahası’nda, Vezirköprü Belediyespor ile Atakum Belediyespor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını Atakum Belediyespor 1-0 önde tamamladı.

BİRBİRLERİNE SU ŞİŞELERİ FIRLATTILAR

İkinci yarının başlamasına az bir süre kala her iki takımın taraftarları arasında başlayan sözlü atışmalar, su şişesi savaşına dönüştü. Taraftarlar birbirlerine su şişeleri yağdırdı. Bariyerleri aşmaya çalışan bazı taraftarları polis engelledi. Gerginlik sırasında bir taraftar tribünden düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile gerginlik yatıştırıldı. Karşılaşmanın sonunda Atakum Belediyespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: İHA