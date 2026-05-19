Bursa'da Nehir Taştı, 4 Kişi Mahsur Kaldı! Botlu Kurtarma Kamerada

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi aniden yükselen derede mahsur kalan 4 kişi, AFAD ve UMKE ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla botla kurtarıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde baraj kapaklarının açılınca facianın eşiğinden dönüldü. Karaorman Mahallesi yakınlarındaki nehir yatağında bulunan 4 vatandaş, baraj kapaklarının açılmasıyla nehirdeki su seviyesinin saniyeler içinde hızla yükselmesi sonucu suyun ortasında mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların ve mahsur kalan kişilerin durumu fark edip acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgede alarm durumuna geçildi. Olay yerine kısa sürede Sağlık ekipleri, Jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli sevk edildi.

AFAD BOTLA ULAŞTI

AFAD ekipleri, hızla akan suya bot indirerek mahsur kalan 4 kişinin bulunduğu noktaya doğru hareket etti. Ekiplerin profesyonel müdahalesiyle bota alınan vatandaşlar, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.

Kıyıya çıkarılan 4 kişiye olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Kontrolleri gerçekleştirilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Bursa AFAD
Son Güncelleme:
Siyasilerden 19 Mayıs Kutlama Mesajları Siyasilerden 19 Mayıs Kutlama Mesajları
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İstanbul ve 75 İle Kötü Haber: Evden Çıkacaklar Dikkat, Tam 5 Gün Sürecek! İstanbul ve 75 İle Kötü Haber: Evden Çıkacaklar Dikkat, Tam 5 Gün Sürecek!
ÇOK OKUNANLAR
Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek' 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek'
Mersin'de 6 Kişiyi Katleden Saldırgan Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti Mersin'de 6 Kişiyi Katleden Saldırgan Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
Sağlık Bakanlığı'ndan Devrim Gibi Düzenleme: Sağlık Raporlarında e-Devlet ve e-Rapor Zorunluluğu Sağlık Bakanlığı'ndan Devrim Gibi Düzenleme: Sağlık Raporlarında e-Devlet ve e-Rapor Zorunluluğu
ABD'de İslam Merkezi'ne Silahlı Saldırı! 3 Can Kaybı, Saldırganlar Ölü Bulundu ABD'de İslam Merkezi'ne Silahlı Saldırı!
Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'yı Yakan MASAK Takibini Anlattı Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'yı Yakan MASAK Takibini Anlattı