Bursa'da Nehir Taştı, 4 Kişi Mahsur Kaldı! Botlu Kurtarma Kamerada

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde baraj kapaklarının açılınca facianın eşiğinden dönüldü. Karaorman Mahallesi yakınlarındaki nehir yatağında bulunan 4 vatandaş, baraj kapaklarının açılmasıyla nehirdeki su seviyesinin saniyeler içinde hızla yükselmesi sonucu suyun ortasında mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların ve mahsur kalan kişilerin durumu fark edip acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgede alarm durumuna geçildi. Olay yerine kısa sürede Sağlık ekipleri, Jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli sevk edildi.

AFAD BOTLA ULAŞTI

AFAD ekipleri, hızla akan suya bot indirerek mahsur kalan 4 kişinin bulunduğu noktaya doğru hareket etti. Ekiplerin profesyonel müdahalesiyle bota alınan vatandaşlar, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.

Kıyıya çıkarılan 4 kişiye olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Kontrolleri gerçekleştirilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA