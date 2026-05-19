Siyasilerden 19 Mayıs Kutlama Mesajları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ayak basmasının üzerinden 107 yıl geçti. Siyasiler ve kabine üyeleri milli bayram için kutlama mesajları yayınladı.

YILMAZ: MİLLETİMİZİN YAZDIĞI KAHRAMANLIK DESTANI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

19 Mayıs'ın, emperyalist saldırganlık karşısında Türk milletinin yeniden ayağa kalkma iradesinin, bağımsızlık ülküsünün ve ortak geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın tarihsel adı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesiyle milletimizin yazdığı kahramanlık destanı bugün bilim ve teknolojide, altyapıda, sağlıkta, kültür ve sanatta, eğitimde, üretimde, savunma sanayinde ve insanlık yararına ortaya koyduğumuz her atılımda en güçlü şekliyle yaşamaya devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı, en büyük gücünü, tarihi mirasını ve medeniyet değerlerini sahiplenen, dünyaya açık, yenilikçi ve girişimci, milli duruş ile insani erdemleri buluşturan gençlerimizden almaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, ülkenin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde, "Terörsüz Türkiye" ve bölge hedeflerinde de en büyük dayanaklarının şuurlu, azimli ve donanımlı gençler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Temel amacımız, Milli Mücadele'yi veren kahramanlarımız gibi, bugün de ortak akıl ve hedefler etrafında kenetlenerek, güçlü bir toplumsal yapıyla ülkemizi ve milletimizi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde çalışmaya, üretmeye, gençlerimize emanet edeceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

KURTULMUŞ: KURTULUŞ MÜCADELEMİZİN KAHRAMANLARINI ANIYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin yalnızca bir kurtuluşun değil, yeniden doğan bir milletin tarihe ilan ettiği irade olduğunu belirten Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde başlayan yürüyüşün, Anadolu'nun dört bir yanında "ya istiklal ya ölüm" sesleriyle yankılandığını ve bu sesin kendilerini Cumhuriyet'e taşıdığını ifade etti.

Ecdadın büyük fedakarlıkla yazdığı bu tarihi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye taşıyanın gençler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Bilimde, sanatta ve sporda, dünya sahnesinde öne çıkan başarılarıyla milletimizin geleceğini inşa eden gençlerimiz, istikbalimizin hem mimarı hem de en güvenilir teminatıdır. İnanıyoruz ki, milli birlik ve beraberlik ruhuyla omuz omuza yürüyen bir Türkiye, barış içinde büyüyen, huzur içinde üreten, vatandaşlarına müreffeh bir gelecek bırakan Türkiye'dir. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmak, onların enerjisini ve azmini geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını minnetle anıyorum."

BAHÇELİ'DEN 19 MAYIS MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bahçeli, MHP'nin sosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum."

ÖZEL: CUMHURİYET ATEŞİ SÖNMEZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet ateşi sönmez. O ateş, gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır, bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar, gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

GÜRLEK: HEDEFİMİZ TAM BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİNİ YARINLARA TAŞIMAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürlek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele'nin, bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan kutlu yürüyüşün ilk adımı ve tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Yüzyıl önce yakılan istiklal meşalesinin, milletin azim ve kararlılığıyla emperyalist işgalleri püskürttüğünü ve bağımsızlığın yolunu aydınlattığını ifade eden Gürlek, bugün de hedefin, "aklı hür, vicdanı hür TEKNOFEST kuşağıyla birlikte tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealini yarınlara taşımak" olduğunu vurguladı.

Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz."

ÇİFTÇİ: RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 19 Mayıs 1919'un İstiklal Mücadelesi'nin ilk harcı, tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunun ilk adımı olduğunu hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşan o mukaddes meşale, bugün Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Ecdadın canı pahasına bizlere emanet ettiği bu aziz vatanın huzuru, güvenliği ve bekası için aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı milli şuurla çalışmayı sürdürüyoruz. Gençlerimizin azmi, milletimizin duası ve devletimizin güçlü iradesiyle, Türkiye'yi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

KURUM: GENÇLİK VARSA GELECEK VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O günün gençleri İstiklal mücadelesini omuzladı, inancı büyüttü, Cumhuriyet yolunu açtı. Bugünün gençleri sahada, laboratuvarda, sahnede, bağımsız teknolojilerin, göklerdeki istikbalin peşinde. Gençlik varsa gelecek var, o gelecekte Türkiye Yüzyılı var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

MEMİŞOĞLU: 107 YIL ÖNCE YAKILAN İLK KIVILCIM...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Memişoğlu, mesajında, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu, umutla ve kararlılıkla geleceğe yürüdüğü tarihi bir başlangıç olduğunu belirtti.

107 yıl önce yakılan ilk kıvılcımın, bugün gençlerin gözlerindeki umut ve azimle ülkenin yarınlarını aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Memişoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

BOLAT: HEDEFİMİZ GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNE YÜRÜMEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milletimiz o gün büyük bir inançla istiklal mücadelesi vermiş, bugün ise aynı ruhla savunmadan teknolojiye, üretimden ihracata, ticaretten sanayiye kadar her alanda güçlü ve büyük Türkiye idealine yürümektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

19 Mayıs 1919'un, aziz milletin esareti reddederek istiklal ve istikbal uğruna ayağa kalktığı, imanla, cesaretle ve fedakarlıkla yazılmış kutlu dirilişinin başlangıcı olduğunu belirten Bolat, "Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da canlarını bu vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Milletimiz o gün büyük bir inançla istiklal mücadelesi vermiş, bugün ise aynı ruhla savunmadan teknolojiye, üretimden ihracata, ticaretten sanayiye kadar her alanda güçlü ve büyük Türkiye idealine yürümektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gençlerin azmi, milletin duası ve devletin kararlı iradesiyle Türkiye'yi her alanda daha ileri taşımaya devam ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve fedakar gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

MSB'DEN 19 MAYIS MESAJI

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Bakanlığın sosyal hesabından yayımlanan mesajda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

URALOĞLU: GENCİMİZİN HEYECANI, ÜRETİMİ VE HAYALLERİYLE...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "107 yıl önce Samsun'a çıkan irade, bugün milyonlarca gencimizin heyecanı, üretimi ve hayalleriyle güçlenerek yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"107 yıl önce Samsun'a çıkan irade, bugün milyonlarca gencimizin heyecanı, üretimi ve hayalleriyle güçlenerek yoluna devam ediyor. Biz de gençlerimizin hayallerine daha hızlı ulaşabildiği, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir gelecek inşa etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize duyduğumuz bu güçlü inançla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

BAYRAKTAR: TÜRKİYE'NİN ENERJİSİNE GENÇLER YÖN VERİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Paylaşımda yer alan görüntüde ise şunlar kaydedildi:

"Bir milletin geleceği gençlerinin hayalleriyle şekillenir. 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi bugün Türkiye'nin enerjisine güç oluyor. Çünkü biliyoruz enerjide güçlü Türkiye'nin en büyük kaynağı, üreten, düşünen, geliştiren gençleridir. Laboratuvarda, sahada, denizde, rüzgarda ve güneşte, Türkiye'nin enerjisine gençler yön veriyor. Milli enerji hamlemiz genç aklın, genç emeğin ve genç vizyonun omuzlarında yükseliyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyor, ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

YUMAKLI, 19 MAYIS'I KUTLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık ateşinin, bugün gençlerin gözlerindeki ışıkla Türkiye Yüzyılı'nı aydınlattığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarımdan sanayiye, eğitimden spora her alanda hedeflerimize gençlerimizden aldığımız ilhamla yürüyor, güçlü Türkiye'nin yarınlarını onlarla birlikte inşa ediyoruz. Milli mücadelemizin 107. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: Haber Merkezi