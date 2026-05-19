İstanbul ve 75 İle Kötü Haber: Evden Çıkacaklar Dikkat, Tam 5 Gün Sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yağış uyarısı geldi.

Son değerlendirmelere göre, ülke genelini etkisi altına alacak dev bir gök gürültülü sağanak yağış dalgası kapıda. Çarşamba günü itibarıyla etki alanını en üst seviyeye çıkaracak olan yağışlı sistem, tam 5 gün boyunca 76 ilde hayatı olumsuz etkileyecek.

EN KRİTİK GÜNLER ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE

İstanbul için kritik uyarı AKOM’dan geldi. Rapora göre megakentte yarından itibaren başlayacak bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlar 5 gün boyunca şehri terk etmeyecek.

Hava sıcaklıklarının 21-22 derece civarında seyredeceği İstanbul'da, metrekareye düşecek en yoğun yağışın çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşmesi bekleniyor.

Yetkililer, ani bastıracak yağışlar karşısında İstanbulluları tedbirli olmaya çağırdı.

HAFTA ORTASINDA TÜM YURDA YAYILIYOR

Yeni hava tahmin haritasına göre, yağışlı sistem Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e kadar adeta tüm yurdu ablukaya alacak. Yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına inerken, diğer bölgelerde normaller civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN HAYATİ UYARI

5 gün boyunca kesintisiz sürmesi beklenen gök gürültülü kuvvetli sağanaklar nedeniyle takvime bağlı olarak şu olumsuzluklara karşı acil kodlu uyarı yapıldı:

Ani sel ve taşkınlar,

Lokal su baskınları,

Açık alanlarda yıldırım düşmesi,

Yağış anında ani kuvvetli rüzgarlar,

Görüş mesafesinin düşmesiyle ulaşımda aksamalar.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON HAVA DURUMU

İstanbul: 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu (Yarından itibaren 5 gün aralıklı sağanak yağışlı).

Ankara: 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir: 27°C Parçalı ve az bulutlu (Çarşamba günü itibarıyla sağanak dalgasına teslim olacak).

Kaynak: Haber Merkezi