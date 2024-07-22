Bursa'da Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kıyıya vuran ceset, kimliği tespit edilmek üzere morga kaldırıldı.

Gençali Mahallesi Kumsaz Plajı'nda denize giren vatandaşlar, kıyıya yakın yerde suyun üzerinde ceset gördüğünü belirterek, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kıyıya vuran cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin, 70-75 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve kıyıdaki kıyafetlerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.

İncelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri ve kimlik tespiti için Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İHA