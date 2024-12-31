Bursa'da Husumetli Dehşeti: Tamircide Karşılaştığı Genci Bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 25 yaşındaki Oğuzhan A., araç lastiğini değiştirmek için gittiği tamirhanede karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Oğuzhan A. hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

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Bursa'da Husumetli Dehşeti: Tamircide Karşılaştığı Genci Bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 27’nci Metal Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Oğuzhan A., babası Refik A. (50) ile araç lastiğini değiştirmek için gittikleri tamirhanede daha önce tartıştığı Mesut D. (44) ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce, Mesut D. elindeki bıçakla Oğuzhan A.’yı göğsünden yaraladı. Şüpheli kaçarken, ağır yaralanan Oğuzhan A., özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaydan kısa süre sonra yakalanan ve kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Mesut D. de özel bir hastanede tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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